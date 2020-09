111 Orte im Wienerwald, die man gesehen haben muss

Kierlinger Autorin Sabine M. Gruber schreibt über unsere Heimat: 111 spannende Geschichten aus dem Wienerwald.

MARIA GUGGING (bs). Mitten im Wienerwald lebt sie – und über ihn und 111 Attraktionen hat sie geschrieben: Autorin Sabine M. Gruber. Die Bezirksblätter waren bei der Lesung des neuen Kulturführers in Maria Gugging – in Kooperation von Bücherei Kierling und Bibliothek St. Martin.

Der Wienerwald

Von der Donau bis zum Gölsen-Triesting-Tal und vom Wiener Becken bis zum Tal der Traisen erstreckt sich der Gebirgszug des Wienerwalds. Hier findet man noch erstaunlich viel Wildnis, sogar in der pulsierenden Hauptstadt selbst, die größtenteils in dem nach ihr benannten Wald liegt. Sabine M. Gruber: "Ich kann alle einladen, den Wienerwald zu erkunden und Neues vor der Haustür zu sehen: Spannende, faszinierende Persönlichkeiten, Naturschönheiten und Museen gibt es hier."

Auf Entdeckungsreise

Vieles hat sie selbst nicht gekannt und erst für sich entdeckt, einiges nicht auf Anhieb gefunden: "Drei Mal war ich dort, bis ich den ‚hängenden Stein‘ in Kirchbach gefunden habe, auf Google war er falsch einzeichnet, mittlerweile ist er zwei Mal eingetragen." Wie sie ihn so lange hat suchen können, ist ihr heute ein Rätsel. Anderes kannte sie, etwa die alte Weinbauschule und August Wilhelm Freiherr von Babo, der den modernen Weinbau in Klosterneuburg begründete, das Konrad-Lorenz-Institut im Kremsmünstererhof, das Sanatorium Hoffmann, die "schöne Else" in Kierling.

Bei der Recherche hat Gruber oft dennoch Neues erfahren. "Solche Sachen müssen sich erst setzen", erklärt sie ihre Arbeitsweise: Zuerst ist sie an alle in Frage kommenden Orte gefahren, hat viel fotografiert, recherchiert – u. a. auch, wie viel Zeit man für ein amouröses Abenteuer im "Busserltunnel" zwischen Gumpoldskirchen und Pfaffstätten einst und heute hat –, geschrieben, aussortiert. Das Haus der Künstler, die Lourdesgrotte und das Strombad Kritzendorf haben es selbstverständlich ins Buch geschafft.

Sehr froh, dieses Gegend erkundet zu haben, ist sie von Baden und der Königshöhle – seit 3.000 vor Christus, der frühen Bronzezeit, besiedelt. Unglaublich schöne Kirchen, "eine schöner als die andere", hat sie im Triestingtal vorgefunden. "Wahre Kleinode und Kuriositäten gibt es im Wienerwald zu entdecken, magische Kunst- und Kultorte, Zeugen alten Handwerks und früher Industrie, gigantische Wasserbauwerke, seltene Tiere, geheime Naturwunder, versteckte Ruinen, verblüffende Aussichtspunkte und Orte, die an schillernde Persönlichkeiten erinnern." Schon der Weg von einem Ort zum anderen wird zum Erlebnis. Und überall warten Geschichten, die sich zu Geschichte verweben.

111 Orte in Europa

Mit 111 Orten geht es beim aktuellen Projekt von Sabine M. Gruber weiter: Eine Reise durch die Monarchie versprechen "111 Sissi-Orte in Europa".