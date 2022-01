KLOSTERNEUBURG. Am Mittwoch wurde der 2.Zug der Feuerwehr Klosterneuburg um 11:20 Uhr zu einer Person in Notlage (Bauarbeiter abgestürzt) alarmiert. Ein Bauarbeiter stürzte vom Erdgeschoss in den Keller und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Von der Feuerwehr Klosterneuburg wurde die Teleskopmastbühne in Stellung gebraucht, um den Bauarbeiter nach der Erstversorgung durchs Rote Kreuz aus dem Keller zu bergen. Dieser wurde danach dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.

Die Feuerwehr Klosterneuburg stand mit 15 Mann und drei Fahrzeugen eine Stunde im Einsatz.