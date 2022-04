Klosterneuburger Charity-Vereine finanzieren Unterricht und ermöglichen Flüchtlingen Spracherwerb



KLOSTERNEUBURG. „Wenn Menschen Hilfe brauchen, dann ist es beruhigend zu wissen, dass es Helfer, wie euch gibt“, zeigt sich der Direktor der Volkshochschule URANIA Klosterneuburg, Rudolf Koch, dankbar für die finanzielle Unterstützung, der vier Klosterneuburger Organisationen, die die rasche Durchführung der ersten fünf Deutschkursen der Volkshochschule für 80 Ukraine-Flüchtlinge ermöglicht haben. Bei einem Besuch eines Deutsch-Kurses in der Babenbergerhalle konnten sich Eva Braneti und Gerhard Gschweidl (Lions Club Damen und Herren), Helga Pammer (Soroptimist) und Ralf Peters (Rotary Club) von den ersten Erfolgen der Kurse überzeugen. Maria Theresia Eder überraschte als zuständige Bildungsstadträtin gemeinsam mit Dr. Koch die KursteilnehmerInnen und die Deutschlehrerin des Kurses, Maria Schreiner, mit ihrem Besuch. „Es ist schön, dass es dank der raschen Unterstützung gelungen ist, die Deutschkurse quasi als Begrüßung in Klosterneuburg anbieten zu können. Damit erleichtern wir vielen ukrainischen Familien die ersten Wochen bei uns,“ ist Stadträtin Eder überzeugt vom Kursangebot der Volkshochschule.

Selbstverständlich freuen sich die Unterstützervereine über Spenden, die es ihnen erst ermöglichen, so rasch und unbürokratisch zu helfen.

Wenn Sie Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht haben und ein für diese Deutschkurs-Angebot benötigen, erhalten Sie Informationen über die Möglichkeiten im Sekretariat der Volkshochschule, Rathausplatz 25, Tel. 02243 444 – 473 DW, vhs@klosterneuburg.at bzw. auf www.klosterneuburg.at/vhs .