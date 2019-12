Es gibt ihn mehr als ein Jahr, den Henryladen Klosterneuburg. Die Second Hand Boutique! Das Team möchte Danke sagen für die tollen Sachspenden in diesem Jahr. Viele Spenden konnten neue glückliche Besitzer finden. So kann man Kleidung, Spielzeug und vielen netten Kleinigkeiten wieder Sinn geben. Vieles wird auch bei uns im Sozialladen verwendet bzw. wird an andere Hilfsorganisationen (Beispiel Gruft Wien) weitergegeben. Das Henryladenteam wünscht frohe Weihnachten und freut sich auf ausgemusterte tolle Sachspenden zu Jahresende und im Jahr 2020.