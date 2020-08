Mauersegler läuten den Vogelzug ein

BirdLife Österreich vermeldet Beginn des herbstlichen Vogelzugs Richtung Süden

KLOSTERNEUBURG. "Wo sind unsere Mauersegler ? Sind die überall weg geblieben?

Alle in einem Sturm über Griechenland im April gestorben oder haben wo welche überlebt ?

Unsere sind alle nicht mehr da ... ein Hochsommer ohne die jagenden Mauersegler und Schwalben ist schrecklich still", meldet sich eine Klosterneuburgerin bei den Bezirksblättern.



Auf dem Weg in den Süden



Trotz sommerlicher Temperaturen hat der herbstliche Vogelzug bereits begonnen, erklärt die Vogelschutzorganisation Birdlife. Zu den Vogelarten, die ihr mitteleuropäisches Brutgebiet am frühesten verlassen, gehört der Mauersegler. Er zieht bereits seit Mitte Juli aus Österreich in sein afrikanisches Winterquartier ab. Im Laufe des Monats machen es ihm die meisten Brutvögel nach, so auch die ersten Störche. Jetzt ab Mitte August folgen Rauch- und Mehlschwalbe dem Ruf in südliche Gefilde.

Langstreckenzieher ziehen als erste ab



„Langstreckenzieher, wie der Mauersegler, warten nicht so lange, bis ihnen die Nahrung witterungsbedingt knapp wird. Sie machen sich bereits im Sommer auf den Weg ins Winterquartier“, erklärt Eva Karner-Ranner von BirdLife Österreich. Das Zugverhalten ist den Vögeln angeboren. Jungvögel bewerkstelligen die lange Reise nach Afrika unabhängig von ihren Eltern. Der Mauersegler zählt zu den ersten Arten, die ihre Brutreviere ab Mitte Juli Richtung Süden verlassen.„In Wien fällt uns mit über 2000 bekannten Mauersegler-Brutplätze der Abzug der Vögel besonders auf. Bis zur Wiederankunft der Vögel kann jetzt mit Bauarbeiten an den Hausfassaden begonnen werden, die Brutplätze müssen aber natürlich erhalten werden“, so Ferdinand Schmeller von der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien.

Mehl- und Rauchschwalben machen sich ab Mitte August auf den Weg, wobei der Höhepunkt des Durchzuges im September stattfindet. Letzte Schwalben können sogar noch bis Ende Oktober bei uns beobachtet werden. „Melden Sie uns daher noch bis zum Abzug der Schwalben rund um Ihr Haus oder Ihren Hof die Schwalbennester!“, bittet Ornithologin Karner-Ranner, denn: „Der Bestand der Schwalben hat sich in manchen Regionen stark verringert. Um sie schützen zu können, möchten wir herausfinden, wo genau sich unsere heimischen Schwalben aufhalten.“ Weitere Informationen auch unter: http://www.birdlife.at/page/schwalben-zaehlung

Störche auf dem Weg

Mitte August ziehen dann die ersten Störche aus Österreich ab und im Laufe des Monats machen es ihnen die meisten Brutvögel nach und verlassen ihre Horste Richtung Süden.Kurzstreckenzieher folgen etwas später

„Kurzstreckenzieher wie Feldlerche und Kiebitz bleiben uns noch länger treu und verlassen erst im Oktober oder November Mitteleuropa“, so Karner-Ranner: „Man kann also sagen, dass der herbstliche Vogelzug bereits im Juli beginnt, Ende September beziehungsweise Anfang Oktober seinen Höhepunkt bei uns erreicht und dann noch bis in den November hinein dauert.“ Den spektakulären Abschluss des Vogelzugs im Spätherbst bilden die bei uns in großen Trupps durchziehenden Gänse und Kraniche.