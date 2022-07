Klosterneuburger Unternehmer gewinnt den Austrian Event Award

Schöner Erfolg für die Weidlinger Firma Rezac High Power Projection, die mit Videoprojektionen den Wiener Stephansdom zum Leuchten brachte.

WEIDLING. Der Austrian Event Award ist der wichtigste österreichische Anerkennungspreis für Leistungen im Veranstaltungsbereich, geteilt in mehrere Kategorien jeweils vergleichbarer Leistungen.

In der bewerteten Periode 2021 war zum erstmalig eine Kategorie "Best Supplier Performance" für Technik, Bühnenbild, Bühnenbauten etc. ausgeschrieben.

Peter Rezac gewann mit seinem Team diesen Preis für die Videoprojektionen auf den Wiener Stephansdom für die Charityveranstaltung AUSTRIA FOR LIFE.

MIt 10 Videoprojektoren zwischen 25.000 und 30.000 Lumen wurde die gesamte Südfassade des Domes bis hin zur 135 m hohen Turmspitze mit Inhalten von insgesamt 24 Kreativgruppen bespielt, gesamt eine Fläche von 3.500 Quadratmetern. Rezac High Power Projection arbeitete bei diesem sehenswerten Projekt mit den Partnerfirmen 4youreye ProjectionArt und Lichtermacher GmbH zusammen.