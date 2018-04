Ausbau der Ferienangebote an den Klosterneuburger Volksschulen

23.04.2018, 11:00 Uhr

Diese Frage stellte sich auch die Stadtgemeinde Klosterneuburg. „Es gibt mehr Angebote in Klosterneuburg, als man denkt, vor allem an vielen öffentlichen Volksschulen wurde die Ferienbetreuung wesentlich erweitert, sodass die Eltern nun aus einem reichhaltigen Programmangebot für ihre Kinder wählen können!“, ist Familienstadträtin Maria Theresia Eder erfreut. Die Angebotspalette reicht von Sport- und Kreativwochen bis hin zu Angeboten für „Schlaue Programmierer“.

Mehrere Wochen Betreuung

Feriencamps mit Themenschwerpunkt

Zuschuss für Familien

So wird an der Volksschule Albrechtsstraße erstmalig, bis auf zwei Wochen Mitte August, eine fast durchgehende Ferienbetreuung mit vielen Themenschwerpunkten angeboten, die auch für Kinder anderer Volksschulen geöffnet ist. In diesem siebenwöchigen Betreuungsprogramm geht es nicht nur darum Kinder zu beschäftigen und zu beaufsichtigen, sondern – vor allem – darum ihr Wissen, ihre Persönlichkeit und ihre sozialen Kompetenzen weiter zu entwickeln.Spiel und Spaß, bei Bewegung, Abenteuer und Kreativität wird auch an den Volksschulen Hermannstraße und Weidling in den ersten drei Juliwochen und an der Volksschule Kierling fünf Woche lang in den ersten drei Juliwochen und den letzten zwei Wochen im August angeboten.Dazu gibt es im Rahmen des Klosterneuburger Ferienspiels über 30 Termine für die Nachmittagsgestaltung während der Sommerferien. Neben den von der Stadt direkt organisierten Betreuungen gibt es Angebote von großen Veranstaltern, zum Beispiel den Champion Feriencamps im Happyland mit etwa 1.500 betreuten Kindern während der Ferienwochen bis hin zu einzelnen Themenangeboten, wie etwa Tanzcamps, Keramik Kreativcamps, Englisch-Ferienkurse mit Native Speakern, Angebote von Sportvereinen, von den Pfadfindern und Kinderfreunden u.v.a. an verschiedensten Orten der Stadt. Diese Angeboten werden derzeit von der Stadt Klosterneuburg erhoben und übersichtlich in der „Ferienbetreuungswelt Klosterneuburg“ zusammengefasst. Diese breite Angebotspalette wird wieder übersichtlich in der „Familienmatrix“ auf www.klosterneuburg.at/familienmatrix abrufbar sein.Finanzielle Unterstützung für die Klosterneuburger Familien gibt es durch den im Vorjahr eingeführten Ferienbetreuungscheck der eigentlich ein Fördermodell für Familien darstellt, bei dem je nach Einkommenssituation bis zu € 50,-- Zuschuss pro Ferienbetreuungswoche und Kind lukriert werden können. Das Ansuchen samt Förderbedingungen steht auf www.klosterneuburg.at unter dem Suchbegriff „Ferienbetreuungsscheck“ zum Download bereit.„Als Mutter zweier Kinder weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist die Kinder auch in den Ferien gut betreut zu wissen“, so Stadträtin Maria T. Eder. Damit steht einer aktiven Feriengestaltung in Klosterneuburg nichts mehr im Wege.