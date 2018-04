Bootsbau mit Leidenschaft in Kritzendorf

18.04.2018, 08:00 Uhr

Tischlerei-Gewerbe

"Der Bootsbau gehört vom Gewerbe her zur Tischlerei, das kommt noch von früher vom Zillenbau. Heute wird aber eher Kunststoff zum Bootsbau verwendet", erzählt Van Kooij. Als leidenschaftlicher Segler machte er sein Hobby zum Beruf - sein eigenes Boot legte er sich jedoch erst vor zwei Jahren zu - und das ist 'nur' gekauft und selbst renoviert. "Irgendwie ist dann immer etwas dazwischengekommen", lacht der Bootsbauer. Meistens arbeitet der Wahl-Weidlinger alleine. "Das Unternehmen bin ich. Wenn ich große Projekte zu erledigen habe, arbeite ich aber auch mit anderen Selbstständigen zusammen", erklärt er. Tätig ist Van Kooij in ganz Europa, derzeit viel in Sizilien - "hauptsächlich für deutschsprachige Kunden im Ausland. Die haben oft die Befürchtung, dass sie den anderssprachigen Anbietern vor Ort nicht ganz genau erklären können, was sie wollen", weiß er. Dass der Bootsbau - egal ob Holz oder Kunststoff - heute wie damals Handarbeit ist, stört Van Kooij nicht. "Es macht mir Spaß. Ich habe viele Projekte. Heuer habe ich außerdem schon Aufträge bis in den Herbst - die kommen von ganz unterschiedlich Menschen - von Arbeitslosen, die sich das zusammengespart haben, bis zu Millionären", meint er.

Viele Alte, wenig Junge

Workshops für Kinder

"Einmal habe ich eine Megayacht lackiert und es ist auch alles gut gegangen. Als ich am nächsten Tag mein Werk begutachtet hab, kam der Besitzer, klopfte mir auf die Schulter und meinte 'So nicht!'. Ich hab schon befürchtet ich hätte einen Fehler gemacht, da meint er 'Das ist ein Arbeitsschiff und keine Luxusyacht' und hat gelacht", erzählt der Bootsbauer über eines seiner schönsten Erlebnisse bei seiner Arbeit. "Ich merke aber, dass ich viele alte Kunden habe und wenig Junge nachkommen. Ich glaube das liegt nicht daran, dass sie es sich nicht leisten können, sondern, dass sie sich nicht trauen diese Verantwortung im Urlaub zu haben. Das ist schade, das Segeln ist wirklich ein schönes Hobby", ergänzt er.Mit seinem privaten Boot, das vor Aquileia bei Grado ankert, macht Tobias Van Kooij immer wieder Segeltörns, "von ganz gemütlichen mit einem guten Essen von Hafen zu Hafen, über Ausbildungs-, bis zu Stellungsfahrten. Ich fahre immer wieder mit meiner Familie, aber auch oft mit vielen Klosterneuburgern die das über Mondpropaganda gehört haben. Werbung ist nicht meins - ich habe eine Website, das muss reichen", meint er.Neben dem Bootsbau, veranstaltet Tobias Van Kooij aus Freude immer wieder Workshops mit Kindern der Volksschule Weidling. "Eigentlich meistens mit der Klasse meiner Tochter", erzählt er - vom Bau von Bumerangs und Palettenmöbel, die jetzt den Pfarrgarten in Weidling zieren, bis hin zu Workshops in denen der Bootsbauer den Kindern alles zum Thema Luftdruck und Vakuum erklärt. "Im Juni im Strandbad ist ein Workshop geplant bei dem wir Boote aus Plastikflaschen bauen", freut sich Van Kooij.