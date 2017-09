Starke Frauen: Business Mamas, Single Mamas, Klosterneubürgerinnen

Frauen-Runde mit Maria Stern/Liste Pilz und Teresa Arrieta/Liste PUK.

KLOSTERNEUBURG (pa). Klosterneuburg ist zwar der Speckgürtel Wiens, für Frauen jedoch nicht immer das beste Umfeld: Die Kindergärten haben rund 9 Wochen im Jahr geschlossen, die knappen Öffnungszeiten lassen sich schwer mit voller Berufstätigkeit vereinbaren. Mitunter gibt es in der eigenen Teil-Gemeinde keinen Kindergarten-Platz sodass auspendeln nötig wird. Und Krippenplätze sind Mangelware. Weiteres brennendes Thema: auch in Klosterneuburg gibt es Armut, doch sie ist versteckt. Geschiedene Frauen können sich, wenn sie auf sich allein gestellt sind, die teuren Häuser und Wohnungen nicht leisten, das gilt auch für ältere Frauen, die verwitwen. Klosterneuburg zählt zu den teuersten Pflastern Österreichs.

Forum für Kindesunterhalt

Maria Stern ist nun Nationalratskandidatin der Liste Pilz engagiert sich als Obfrau des Forum Kindesunterhalt seit Jahren für eine staatliche Kindesunterhaltsicherung nach Scheidung, um Armutsgefährdung von Kindern zu vermeiden. Sie ist Lehrerin und unermüdliche Kämpferin für Gesetzesverbesserungen im Interesse der Frauen. Teresa Arrieta ist Obfrau der Klosterneuburger Bürgerliste PUK und Journalistin. Beide waren über mehrere Jahre alleinerziehend und wissen, was es bedeutet, phasenweise an der Armutsgrenze zu leben und am Burnout entlang zu balancieren. Sie haben beide gelernt, aus Situationen von Ungerechtigkeit neue Kraft zu schöpfen und stehen heute mit beiden Beinen im Leben.Maria Stern und Teresa Arrieta laden alle Klosterneubürgerinnen ein, über ein gutes Leben in Klosterneuburg überparteilich zu diskutieren, Ideen für eine Verbesserung für Frauen in dieser Stadt einzubringen, sich zu vernetzen. Gemeinsam sind wir stärker. Dies ist der Beginn einer regelmäßigen Gesprächsrunde, um politische Anliegen für Frauen in Klosterneuburg vorwärts zu treiben.