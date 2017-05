Weidlingbach feierte den 1. Mai

03.05.2017, 20:10 Uhr

Nach den Ansprachen des örtlichen Feuerwehrkommandanten OBI Andreas Weber, des Bezirksfeuerwehrkommandanten von Tulln OBR Herbert Obermaißer und des Vizebürgermeisters von Klosterneuburg Reg. Rat Richard Raz, fand die feierliche Fahrzeugsegnung des neuen HLF 2 statt, durchgeführt von Feuerwehrkurat Hugo Slaattelid.Im Anschluss erfolgte die Angelobung der neuen Mitglieder der Feuerwehr Weidlingbach.

Nach dem Festakt luden das Kommando sowie die Mannschaft zu Speis und Trank und alle Interessierten konnten das neue Löschfahrzeug begutachten und den Jahresrückblick 2016 im eingerichteten Kino ansehen.Obwohl heuer aus organisatorischen und zeitlichen Gründen kein Maibaum aufgestellt werden sollte, stand am Morgen des 1. Mai ein Maibaum vor dem Feuerwehrhaus… wie sich später herausstellte, war dieser in einer Nacht- und Nebel-Aktion von einem ortsansässigen Landwirt aufgestellt worden.Leider konnte die Fachfirma, die für den 1. Mai vorgesehene Feuerlöscherüberprüfung nicht vornehmen. Stattdessen werden alle abgegebenen Feuerlöscher in der kommenden Woche von der Fachfirma überprüft und können im Feuerwehrhaus Weidlingbach abgeholt werden. Für etwaige Fragen wenden Sie sich an das Kommando der Feuerwehr Weidlingbach.