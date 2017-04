Weinbauschule kreiert „Gemischten Satz“ für Hofer

25.04.2017, 14:57 Uhr

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr kommen nun 7.700 Flaschen des edlen Tropfens in die Hofer-Vinothek.

KLOSTERNEUBURG (red). Fruchtig-frisch mit apfeliger Note: so schmeckt die Wein-Kreation, die Schüler der Weinbauschule Klosterneuburg aufgrund der großen Nachfrage im Vorjahr nun ein zweites Mal für Hofer gekeltert haben. Der Gemischte Satz der niederösterreichischen Nachwuchswinzer ist - solange der Vorrat reicht - in allen Filialen erhältlich.Nach dem großen Erfolg im Vorjahr kommen nun 7.700 Flaschen des edlen Tropfens in die Hofer-Vinothek - das sind über 1.000 Stück mehr als 2016. „Diese Reichweite ist natürlich eine tolle Motivation für unsere Schüler“, zeigt sich Reinhard Eder, Direktor der HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg, erfreut über die Kooperation.Ein Großteil der besten Winzer des Landes besuchten die Weinbauschule, die zu den ältesten der Welt zählt. In der Zusammenarbeit mit Hofer können die Winzer von morgen Praxisluft schnuppern. Gemeinsam mit ihren Lehrern und dem Lehrbetrieb haben sie einen Gemischten Satz (um 5,99 Euro, solange der Vorrat reicht) kreiert, dessen Reinerlös direkt in den Fördertopf der Schule fließt. „Projekte dieser Art leisten einen wertvollen Beitrag zur Förderung des österreichischen Weinbaus“, so Direktor Eder. „Seine“ Lehranstalt für Wein- und Obstbau vermittelt als einzige in Österreich neben einer guten Allgemeinbildung eine fachliche Bildung auf hohem Niveau in den Bereichen Weinbau und Kellerwirtschaft, Obstbau und Obstverarbeitung. Das Forschungsziel: hochwertige Traubenprodukte, nachhaltige Bewirtschaftung und organisch-biologische Produktion zu vereinen.

Gemischter Satz wieder voll im Trend

Produktinformationen im Überblick

Die Mischung aus Grünem Veltliner, Weißburgunder, Riesling und Scheurebe finden in der Kreation der Schüler harmonisch zueinander. Schon seit Jahrhunderten wird der Gemischte Satz als regionale Spezialität in den Weingärten rund um Wien kultiviert und erlebt derzeit eine Renaissance. Das Besondere daran: Die aromatische Kreation setzt sich aus unterschiedlichen Rebsorten zusammen, die - im Gegensatz zur Cuvée - bereits im Weingarten gemeinsam ausgesetzt und anschließend gemeinsam geerntet und verarbeitet werden. Die unterschiedlichen Reifegrade der einzelnen Sorten bringen ihre typischen Charaktereigenschaften ein: Hochreife, süße Sorten ergänzen sich wunderbar mit der Frische der spätreifenden Trauben. So entsteht ein besonders vielschichtiger und komplexer Wein.Gemischter Satz 0,75 l, niederösterr. Qualitätswein, Jahrgang 2016, 12,5 % Vol.Geruch: fruchtig mit apfeliger NoteGeschmack: frisch-spritzigFarbe: hellgelb mit grünlichen ReflexenPreis: 5,99 Euroaus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier