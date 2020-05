Coronafälle im Hagenbrunner Logistikzentrum: 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden letzte Woche positiv getestet.

BEZIRK KORNEUBURG | HAGENBRUNN. Zwar gibt es derzeit keine Neuinfektionen bei den Einwohnerinnen und Einwohnern des Bezirkes Korneuburg, an den Mitarbeitern des Hagenbrunner Post-Logistikzentrums ging der Virus aber nicht spurlos vorüber. Seit letzter Woche gibt es dort 30 positive Corona-Fälle – alle sind in Heimquarantäne. Mittlerweile wurden alle Mitarbeiter getestet, weitere Erkrankungen sind bisher ausgeblieben.

Fiebermessen, Masken und Abstand

"Wir haben österreichweit 20.000 Mitarbeiter, hätten wir keine Erkrankungen, wäre das eigentlich ein Wunder", sagt Post-Pressesprecher Michael Homola. "Zum Glück ist das Hagenbrunner Paketzentrum mit 30.000 m2 unser größtes in Österreich und daher können wir auch die notwendigen Abstände unter den Mitarbeitern gut einhalten. Zudem setzen wir auf das Tragen von Masken und Handschuhen sowie regelmäßiges Desinfizieren." Seit voriger Woche, also seit Bekanntwerden der Coronafälle, wird nun bei jedem Mitarbeiter, bevor er seinen Arbeitsplatz aufsucht, Fieber gemessen. "Wir haben auch Infotafeln in verschiedensten Sprachen aufgehängt, die den Mitarbeitern nahelegen, wirklich nur dann zu Arbeit zu kommen, wenn sie sich gesund und wohl fühlen", erklärt Homola.

Weitere Coronafälle hat es nun seit letzter Woche nicht gegeben. Man hofft also, dass es zu keinen weiteren Ansteckungen gekommen ist. "Als Zusatzmaßnahme haben wir das Logistikzentrum gründlich gereinigt und desinfiziert, zudem werden die Reinigungsintervalle verkürzt."

Hochbetrieb wie zu Weihnachten

Im Hagenbrunner Zentrum sind nun etwa zehn Prozent der Belegschaft ausgefallen. "Wir suchen schon nach Aushilfen, weil momentan einfach wahnsinnig viel zu tun ist", erzählt Homola und fügt hinzu: "Momentan ist es fast nicht möglich, unsere gewohnte Qualität aufrecht zu halten." Wer also ein paar Tage länger auf sein Packerl wartet, möge, so bittet Homola im Namen der Post, ein wenig Geduld und Verständnis haben.

So wurden österreichweit, zur Hochzeit rund um Ostern, an einem einzigen Tag rund 720.000 Pakete abgefertigt – ein Wert, der sonst nur zu Weihnachten erzielt wird. "Wir haben noch immer viel zu tun. Die Paketmenge nimmt zwar wieder ein wenig ab, nicht zuletzt, weil Ausgangsbeschränkungen gelockert wurden und auch die Geschäften wieder aufsperren durften – trotzdem werden noch mehr Pakete verschickt und wird mehr bestellt, als üblicherweise um diese Jahreszeit."