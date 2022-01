Es war die stürmische "Nadja", die dafür sorgte, dass die Feuerwehrleute im Bezirk Korneuburg vergangenen Sonntag einiges zu tun hatten.

BEZIRK KORNEUBURG. So musste etwa die FF Sierndorf in Oberolberndorf einen umgestürzten Baum in einem Garten sichern, der auf die Gartenhütte zu fallen drohte. Auch auf der L29 zwischen Sierndorf und Hatzenbach versperrte ein umgefallener Baum den Weg.

In Oberolberndorf drohte ein Baum auf eine Gartenhütte zu stürzen.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Sierndorf

Ein ähnliches Bild bot sich etwa den Freiwilligen in Ernstbrunn. Diese wurden auf die B6 Laaer Bundesstraße zwischen Ernstbrunn und Nodendorf alarmiert, wo ein vom Sturm umgeknickter Baum eine Straßenhälfte blockierte.

Auf der Laaer Bundesstraße mussten die Ernstbrunner Freiwilligen ans Werk gehen.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn

Der Parkplatz auf der Gamshöhe war dann auch ein Einsatzort für die Bisamberger Florianis. Auch dort blockierte ein Baum den sicheren Verkehr.