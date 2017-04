Neun aus Zwölf gewannen Edelmetall

24.04.2017, 12:54 Uhr

Der Judo Club Stockerau ging bei den Niederösterreichischen Landesmeisterschaften mit 12 Wettkämpfern an den Start und konnte mit 1 x Gold, 4 x Silber und 4 x Bronze an die Erfolge der vergangenen beiden Turnieren anknüpfen.

Veronica Cacic wurde nach zwei Siegen Landesmeisterin und erzielte ihr bisher bestes Turnierergebnis Ihrer Judokarriere.Dem amtierenden Landesmeister Yonathan Pieber gelang nach einer Niederlage gegen den wettkampfstarken Klosterneuburger Silvano Haas die Titelverteidigung knapp nicht. Er wurde Zweiter und somit Vizelandesmeister. Ebenfalls Vizelandesmeister wurden Cennet Caner und Ludwig Sekulin.

Nachdem Philipp Bauer zuletzt wiederholt eine Medaille knapp verpasst hatte gewann er nach einem spektakulären Sieg in der Trostrunde Bronze. Ebenfalls Dritter wurde Tarik Hasanovic.Erstmals nach langer Zeit gingen auch wieder Kämpfer in der Allgemeinen Klasse an den Start. Christian Anzböck wurde mit einem klaren Sieg und einer Niederlage gegen Bundesligaroutinier Vizelandesmeister. Trainerin Diana Berner trat spontan entschlossen auch zum Wettkampf an und holte mit einem Sieg Bronze. Ebenfalls Bronze gewann Sayed Javad Husseini.