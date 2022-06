Übernahme offizell gefeiert

Anfang des Jahre übernahm Familie Meixner die Baumschule Pernerstorfer.

GFÖHL. Mit Freunden, Kunden und Familie wurde am 25. Juni die Übernahme von Johannes Pernerstorfer groß gefeiert. Andrea Meixner ist Gärtnermeisterin die das 1931 gegründete Unternehmen in Gföhl jetzt mit Elan weiterführt. Bei der Eröffnung gratulierten Vertreter aus Politik, Bgm. Ludmilla Etzenberger und Vbgm. Jochen Pulker und von der Gföhl Wirtschaft Aktiv Obmann Richard Reiter, Ulrike Huber und Günter Szing der Jungunternehmerin.

Partner-Firmen

Bei dem Tag der Offen Tür präsentierten Partner Firmen wie die Waldviertler Rindenprodukte – Schulz, BIO Bäckerei Hölzl, waldviertler Obstgenuss Fam. Mayer -Witzmann, BLATT + BLÜTE Einfach mehr als Blumen und Fliesen & Öfen Reiter.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt und der anfängliche Regen konnten den Zustrom an Besuchern nichts anhaben. Ex-Firmenchef Pernerstorfer war überzeugt: “Ich bin mir sicher die Baumschule in sehr gute Hände gegeben zu haben.“ Auch Andrea Meixner meint: "Ich wusste schon in der Schule, Gärtnerin ist mein Traumberuf."