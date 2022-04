Bereits zum 34. Mal und zum fünften Mal unter der Intendanz von Thomas Edlinger findet an zwei verlängerten Wochenenden im Frühling in der Stadt Krems das Donaufestival statt. Es versteht sich als landesweit größte Avantgarde-Kulturveranstaltung für junges Publikum.

KREMS. Unter dem Leitmotiv „Stealing the Stolen“ steht vom 29. April bis 1. Mai sowie vom 6. bis 8. Mai 2022 ein breiter künstlerischer Mix auf dem Spielplan, aus Medien-Theater, Aktionskunst, Film, Video, HipHop, experimenteller Musik, Klangkunst, Pop, Rock und Elektronik. Alle Veranstaltungen finden entlang der Kunstmeile Krems statt: vom Minoritenplatz in Stein über den Museumsplatz bis zum Kino beim Kesselhaus am Campus Krems, sowie vom zentral am Stadtpark gelegenen Messegelände bis zum Dominikanerplatz.

Das Budget

Das Budget des Donaufestivals 2022 beläuft sich auf knapp 1,8 Millionen Euro. Davon steuern das Land Niederösterreich 1,3 Millionen, der Bund 210.000 Euro sowie die Stadt Krems 130.000 Euro bei. Weitere 130.000 Euro entfallen auf Kartenerlöse, Sponsoring, Koproduktionsbeiträge und sonstige Förderungen. Sponsoren des Donaufestivals sind Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, NÖ Versicherung, HYPO NOE Landesbank, EVN, Flughafen Wien AG und Privatbrauerei Trumer. (mm)