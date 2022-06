VON MANFRED KELLNER

SCHILTERN/LANGENLOIS - Nach der langen Corona-Pause war jetzt in den Kittenberger Erlebnisgärten endlich wieder „Stadlzeit“: Andy Borg gastierte am 23. und 24. Juni 2022 in der Gartenarena – und hatte Wolfgang Lindner samt Band sowie als Stargast Patrick Lindner mitgebracht.

Natürlich ließen sich die Andy-Borg-Fans und die Schlagerfreundinnen und -freunde weder von der Sommerhitze des ersten Konzerttages noch von Gewitterwarnungen am zweiten Tag davon abhalten, ihre Stars wieder einmal persönlich zu erleben: Schon am Nachmittag strömten die ersten Besucherinnen und Besucher in die Gärten, um sich ihre Plätze in der Gartenarena zu sichern und dann einen entspannenden Rundgang durch die Gärten zu machen. „Wir verbinden das Angenehme mit dem Angenehmen“, lachte ein Gast.

Andy Borg und die berühmten drei Worte

Ab 19 Uhr hieß es dann: „Stadlzeit!“ Andy Borg überzeugte seine Fans mit seiner humorvollen Moderation, mit Charme, Witz und einer sympathischen Portion Selbstironie und sorgte so für eine fantastische Stimmung in der Garten-Arena. Auf seinem Programm standen unter anderem „Ich brauch ein bisschen Glück“, „Cara Mia“ „Als sie noch Anna hieß“ „Ti amo“ und – von der neuesten CD – „Es war einmal“. Aber natürlich ging er nicht ohne die „berühmten drei Worte“ von der Bühne.

Wolfgang-Lindner-Band prägte den Abend mit

Die Wolfgang-Lindner-Band samt Chor brachte Evergreens und Oldies wie etwa „Memories aus Heidelberg“, „Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben“ und „Ich will nen Cowboy als Mann“, das unterm Singen zum „Ich will nen Gärtner als Mann“ wurde. Der "Wolfgang-Lindner-Chor" und die Wolfgang-Lindner-Band beeindruckte mit hörenswerten Solo-Auftritten und begleitete nicht einfach den gesamten Abend, sondern prägte ihn mit ihrem unverwechselbaren Sound.

Auch Reinhard Kittenberger trat auf

Wie von vielen erwartet, ließ es sich der Hausherr und Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger nicht nehmen, als Überraschungsgast auf die Bühne zu kommen, das Publikum zu einem romantischen Spaziergang in den Erlebnisgärten einzuladen und – natürlich! – zu singen: „Rot sind die Rosen“ interpretierte er gemeinsam mit Andy Borg – um anschließend rote Rosen aus den Erlebnisgärten an Konzertbesucherinnen zu verschenken.

Gefeierter Stargast: Patrick Lindner

Patrick Lindner war vor und nach der Pause begeistert gefeierter Stargast. Neben Hits aus seiner Anfangszeit brachte er auch viele neuere: wie „Gefühl ist eine Achterbahn“, „Lieben kann man nicht allein“, „Ich kann keine traurigen Augen sehen“ und „Die kleinen Dinge des Lebens“. Besonders gut wurde Lindner, als er Songs von Peter Alexander sang – etwa die böhmischen Lieder und „Die kleine Kneipe“ zusammen mit Andy Borg.

Ein mitreißender Abend für Schlagerfans in den Kittenberger Erlebnisgärten, der - so Patrick Lindner „Oase für das Leben“: mit ganz viel Musik und bester Stimmung. Übrigens: Mit dem Ende der Stadl-Konzerte in diesem Jahr hat die Werbung für die Stadlzeit 2023 schon begonnen...

Bilder von der Stadlzeit: