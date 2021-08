Von Manfred Kellner

LANGENLOIS Mit der herzzerreißenden Arie „O del mio dolce ardor“ werden Sopranistin Karin Pferscher und ihr „Salon“-Orchester am Sonntag, 15. August 2021, um 19 Uhr das Garten-Open-Air im Almstädter-Garten in der Langenloiser Bahnstraße 14 beginnen. Danach folgen viele musikalische Ausflüge in die Klassik, in die Operette und ins Musical bis hin zu Chansons und Schlager etwa von Udo Jürgens und Helene Fischer.

Georg Friedrich Händel, Robert Schumann, Robert Stolz, Franz Lehar, Melissa Naschenweng und viele andere: Sie alle haben sich mit dem Thema „Liebe“ beschäftigt - und ihre Arien, Lieder und Songs ergeben einen emotionalen Überblick über alle Facetten menschlicher Zuneigung, Hingebung und Sehnsucht. Und das ist genau der Stoff, aus dem dieses Garten-Open-Air gemacht ist.

Elf Musikerinnen und Musiker interpretieren und performen diese Emotionen, lassen sie wieder aufleben:

Es singt die Sopranistin Karin Pferscher;

erstmals gibt es mit Harald Haslinger, Karen Naber, Hannes Rauscher und Sigi Rauscher einen vierstimmigen Bläsersatz;

Taner Türker spielt Cello, Christian Wendt Bass, Raphael Lehmann Gitarre, Thomas Steinschaden Schlagzeug, Erwin Rauscher Percussion und Wolfgang Almstädter Klavier.

Wolfgang Almstädter: „Die letzten Wochen waren wir damit beschäftigt, die Bläsersätze zu schreiben, die Ensemblenoten aufzutreiben und den Untertitel ‚Von der Klassik bis zum Schlager‘

in ein harmonisches und abwechslungsreiches Programm zu bringen!“

Was gehört noch zu einem entspannten Garten-Feeling? Natürlich eine abgestimmte Kulinarik und gute Weine sowie Alkoholfreies! Und zur Sicherheit für alle die 3G-Regel, auf dass es ein kulturell hochstehender und erfreulich ungezwungener Freiluft-Abend wird.

Tickets und Reservierungen: Kultur-Langenlois, Rathausstraße 4, Langenlois / Telefon 02734-3450, Mail tickets@kulturlangenlois.at / VVK 17 Euro / AK 20 Euro / bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Festsaal der Gartenbauschule statt.

>>> „O del mio dolce ardor!“ mit Karin Pferscher und der Allstars-Band/ Sonntag, 15.8.2021, 19 Uhr, Bahnstraße 14, Langenlois.