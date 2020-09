GFÖHL. Der in Gföhl wohnhafte und vielen Einwohnern bekannte Kontrollinspektor i.R. Franz Koppensteiner feierte kürzlich seinen 70. Geburtstag. Er begann 1971 seinen Dienst bei der Gendarmerie und kam bereits 1972 nach Gföhl. Nach einigen Jahren als eingeteilter Beamter wurde er 1985 zum Stellvertreter und 2004 schließlich zum Postenkommandanten ernannt.

Koppensteiner verrichtete von seinen rund 40 Exekutivjahren beinahe die gesamte Zeit ausschließlich in Gföhl äußerst motiviert und umsichtig seinen Dienst, ehe er 2010 in den wohlverdienten Ruhestand trat.

Der in der Region Gföhl wohnhafte Gruppeninspektor i.R. Hubert Birkhahn beging zwar schon im April seinen 70er, Corona bedingt war jedoch ein Feiern zu dieser Zeit kaum möglich! Der Beamte trat 1976 in die Bundesgendarmerie ein, verrichtete rund vier Jahre auf dem Gendamerieposten Klosterneuburg seine Arbeit, ehe er 1981 nach Gföhl kam. Dort leistete der vielen auch als Gendarmerie - Motorradfahrer bekannte Gendarm bis zu seiner Ruhestandsversetzung 2010 insgesamt 34 Jahre, davon 28 Jahre nur in Gföhl engagiert und pflichtbewusst seien Dienst.