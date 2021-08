Baumeister Georg Fessl präsentierte am 01.08.2021 den Frauenlauf Grafenegg 2021, sponsored by Volksbank Niederösterreich, Niederösterreichische Versicherung und Hudej Zinshäuser und sein abwechslungsreiches Programm.

GRAFENEGG. In den Starterbags für die knapp 400 Läuferinnen befanden sich viele Goodies: Handtuch von Bühl-Center Krems, Mineralwasser für die großen und Marillensaft für die kleinen Starterinnen, ein 1+1 gratis-Gutschein von Mörwald, ein Gutschein und Lippenpflegestift von AUST Fashion, Proben von STYX Naturcosmetic, Sonnentor und Dr. Böhm, ein Fitnessriegel von Energycake und viele weitere Gutscheine unserer Sponsoren und Partner!

Modenschau am Wolkenturm

Die Modenschau am Wolkenturm zeigte italienische Mode von AUST Fashion und anschließend heizten die sympathischen Jungs von THE MEN richtig ein! Mit Hits wie „Shut up and Dance“ oder „Blame it on the Boogie“ brachten sie die Fans zum Toben!

Medaillen und Pokale

Die silbernen Teilnehmermedaillen bekam jede Läuferin und jedes Kind direkt nach dem Ziel von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überreicht! Und manche durften sich dann auch noch über Pokale freuen: Über die 5 km gewann Susanne Schiffner vom Team Vegan.at mit einer Zeit von 21:53,9, auf Platz 2 folgte Manuela Allram, gefolgt von Manuela Purker auf dem dritten Rang. Den FunRun über 2,5 km gewann Laura Butter in 11 Minuten und 13 Sekunden. Die längste Strecke des Tages, 10 km, konnte Edith Brandl vom LC Neufurth mit einer Zeit von 41:50,0 für sich entscheiden. Erst drei Minuten später überschritt Susanna Skalicky die Ziellinie und belegte Platz 2. Der dritte Rang ging an Sabrina Mayerhofer.

Gemeinsames Aufwärmen

Damit es beim Lauf keine Verletzungen gibt und alle gesund ins Ziel einlaufen, gab es ein gemeinsames Aufwärmen mit den Trainerinnen von Mrs. Sporty! So starteten alle motiviert in den Lauf!

Darüber hinaus hat der 5. Frauenlauf Grafenegg mit jedem gelaufenen Kilometer die Institution „Licht ins Dunkel“ unterstützt und so einen Scheck im Wert von € 1000,- an Frau Eva Radinger, Geschäftsführerin von Licht ins Dunkel übergeben dürfen. Mit diesem Geld wird einem autistischen Buben aus Niederösterreich ein dringend benötigter Therapiehund finanziert.

Save the Date:

Schon jetzt steht das Datum für den Lauf 2021 fest: 12.06.2021! Wir freuen uns auf alle Sportlerinnen, Kinder, Firmen und Vereine!

Weitere Veranstaltungen von Kuksport:

- Landhauslauf St. Pölten: 30.09.2021

- CityRun Krems: 13.10.2021

- Adventlauf Grafenegg: 19.12.2021