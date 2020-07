LANGENLOIS/ZWETTL. Zum ersten Mal nach den Corona-bedingten Wettkampfverboten gingen sechs Fahrer des RC Raiba Kosmopiloten Zwettl bei einem Straßenrennen im tschechischen Bilsko an den Start. Da bei diesem Rennen alle Alterskategorien gemeinsam starteten und nicht durch Startnummernbereiche getrennt waren, war für die Rennfahrer schwer einzuschätzen, wer jeweils zu ihrer AK gehörte.

Die Kosmopiloten ließen auf der anspruchsvollen 72-km-Strecke mit sieben Runden nichts anbrennen und zeigten sich stets an der Spitze des Feldes. Der ehemalige Elitefahrer Michael Gaubitzer kam als Gesamtvierter und Erster seiner AK ins Ziel. Fritz Rautner aus Langenlois zeigte ebenfalls, dass er in der „Corona-Zeit“ gut trainiert hatte und überquerte in der ersten Verfolgergruppe als 14. seiner AK die Ziellinie.

Als Unterstützer der Kosmopiloten-Rennfahrer war Leo Kalteis vom Radshop Kalteis Mautern von den Leistungen der anderen Fahrer beim ersten Rennen ebenfalls beeindruckt: Patrick Fitzinger wurde Gesamtelfter und 9. in seiner AK. Michael Kövalvi, Jürgen Thaler und Hannes Krivetz waren jeweils unter den Top-10 ihrer Altersklassen.