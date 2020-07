Der Radsportler Gerald Leutgeb ist zurzeit in Bestformund gewann am Wochenende wieder zwei Rennen. Am Samstag absolvierte er siegreich das schwerste Bergrennen Österreichs aufs Kitzbüheler Horn.

3. Bewerb zum Thermenregion Cup

Einzelzeitfahren im Wienerwald. Gestartet wurde dieses Rennen in

Klausen-Leopoldsdorf und führte über sieben Kilometer mit Steigung bis ca. 10%

ins Ziel nach Hengstl. In einer Zeit von 12:35,2 Min. belegte Leutgeb überlegen mit 1:34 Min. Vorsprung den 1.Platz.

Schwerste Bergrennen Österreichs

Der Steiner Gerald Leutgeb ÖAMTC-ASC Tiroler Radler-Bozen kommt nach der Extremtour vor einen Deutschen und einen Slowenen ins Ziel. Internationales Kitzbüheler Horn Rennen. Dieses Rennen wurde zum 40. Mal ausgetragen und heuer zum ersten Mal Coronabedingt als Bergzeitfahren. Dieses Bergrennen ist das schwerste Österreichs mit einer Streckenlänge von

7,2 Kilometer und mit Steigungen bis 22,9%. Konnte in einer Zeit von 39:08,06 Minuten überlegen in der Kategorie Master IV die Ziellinie überqueren. Rang 2 geht an den Deutschen Jürgen Kaiser mit 41:36,15 Min. und Rang 3 für den Slowenen Tomislav Cuk mit 42:06,48 Min.