Bieranstich und Wuzzlerturnier beim FF Fest

Am 4., 5. und 6. August lädt die Feuerwehr Elsarn am Jauerling wieder zum traditionellen Feuerwehrfest. Der Festbetrieb startet am 4. August um 19 Uhr, um 20.30 Uhr erfolgt der offizielle Bieranstich im Festzelt, ab 22 Uhr wird bei der „Spotlight Party – Du wünscht, Wir spielen“ das Publikum wieder selbst zum DJ und bestimmt das Musikprogramm. Am Samstag, 5. August findet bereits zum sechsten Mal das Elsarner Riesenwuzzler Turnier statt. Beginn ist um 18 Uhr. Interessierte Gruppen können sich bis 1. August bei Daniel Rausch unter Tel.: 0676/9245808 anmelden. Abends wird wieder zum Caribbean Summer Clubbing geladen und Urlaubsstimmung in den SpitzerGraben gezaubert. Der Sonntag startet um 10:30 Uhr mit einer Feldmesse im Festzelt beim Feuerwehrhaus. Anschließend unterhält der Musikverein Mühldorf beim Frühschoppen. Die traditionelle Maibaumverlosung startet auch heuer wieder um 17 Uhr. Für das leibliche Wohl ist mit Surschnitzel, Grillhendel und vielem mehr bestens gesorgt, zudem gibt es selbstgemachte Mehlspeisen im Panoramacafé sowie heimische Weine.



Der Erlös der Veranstaltung dient zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft.