Weinkulinarium: Große Hämmer in der Alten Schmiede

Das Weinkulinarium "Große Hämmer" findet am Samstag, den 2. September 2017 ab 19 Uhr in der Vinothek der Alten Schmiede in Schönberg am Kamp statt. Zwölf gereifte Weine von verschiedenen Schönberger Weingütern verkosten und bewerten, dazu genussvoll ein 4-gängiges Spätsommer-Menü von der Weinstube Aichinger genießen. Weinzampano Dr. Bernulf Bruckner führt durch den Abend, die Gäste und eine Fachjury küren die Siegerweine.

• Kalte Entenbrust mit Sesamkruste auf Zuckerschotenbrei mit Orangen- SauceVegetarische Variante: Süßkartoffelroulade• „Hochzeit von Lachsforelle und Saibling“ Strudel auf „Wellington Art“ mit Dill-Limetten-Risotto auf warmen GurkenspiegelVegetarische Variante: Gurken-Erdäpfel-Strudel• Geschmortes Hirschragout mit Preiselbeerknödel, sautierten Kräutersaitlingen und Speck- KohlsprossenVegetarische Variante: Steinpilzragout• Kürbis-Muffi ns mit Nougatfülle dazu ein Schönberger Straußen-Eierlikörespuma und karamellisiertes ButterkürbiskompottPreis für Menü mit Weinbegleitung: € 48,-Reservierung bis 25. August: Tel. +43 (0)2733/76476 oder info@alteschmiede-schoenberg.atVinothek Alte SchmiedeHauptstraße 36, 3562 Schönbergwww.alteschmiede-schoenberg.at