Artothek Krems wird zum Atelier

Artothek Niederösterreich , Steiner Landstr. 3 , 3500 Krems an der Donau AT

Beim diesjährigen Museumsfrühling Niederösterreich wird die Artothek zum Atelier: Die Besucherinnen und Besucher der Artothek Niederösterreich können am 20. und 21. Mai selbst in das Medium Drucktechnik eintauchen und bei einer DRUCKSTATION ihr eigenes Werk schaffen. Es kann mit verschiedensten Farben und Materialien gedruckt werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!



Bei einem INFOTISCH erfahren sie allerhand über die Technik unterschiedlicher Druckverfahren. Dort erhalten sie auch Informationen über Leben und Werk des in Wien und dem Weinviertel/Niederösterreich lebenden Künstlers Fritz Steinkellner. Seine Anfang März eröffnete Ausstellung FORMENFLÄCHENRÄUME ist noch bis 3. September in der Artothek Niederösterreich zu sehen. Am Samstag, dem 20.5. um 14 Uhr wird Fritz Steinkellner während einer FÜHRUNG durch seine Ausstellung anwesend sein, um Fragen zu seinem Werk zu beantworten.



DRUCKSTATION und INFOTISCH gibt es am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr, bei schönem Wetter wird beides im Freien stationiert sein.