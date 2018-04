Das Schmid’s ist Niederösterreichs Bierlokal des Jahres

18.04.2018, 08:42 Uhr

Jetzt, am 16. April 2018, wurde das Schmid’s offiziell ausgezeichnet: Mit dem begehrten Award „Bierlokal des Jahres“, feierlich verliehen vom „Bier Guide“ im Casino Linz.„Wir freuen uns sehr, dass das Schmid’s in so kurzer Zeit eine solche Anziehungskraft entwickelt hat. Die Ernennung zum Bierlokal des Jahres zeigt uns, dass unser Konzept gehobener Bier-Expertise – Chefin Daniela Winter ist zum Beispiel diplomierter Bier-Sommelier – aufgeht“, berichtet Harry Schindlegger über sein jüngstes Lokal.

Bierpapst im Schmid‘s

Kein Geringerer als Bierpapst Conrad Seidl, der wie kaum ein anderer die österreichische Braukultur verstanden hat und in faszinierender Weise zu vermitteln weiß, begleitete vor Ort ein Event im Rahmen des Wachau-Gourmetfestivals 2018. Auf der Veranstaltung erlebte ein merklich interessiertes Publikum, dass die passende Bierbegleitung zu jedem Gericht eine kulinarisch lohnende Wissenschaft für sich ist.Auch typisch Schmid’s: Nachtschwärmertaugliche Öffnungszeiten und Genuss-Shopping in der hauseigenen Bier-Greißlerei: www.schmids.at.