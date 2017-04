Dino Spiluttini Soundperformance

, Krems an der Donau AT

Stadtpark , Krems an der Donau AT

Krems an der Donau: Stadtpark |

KREMS. Am 6. Mai gibt es die Möglichkeit, bei freiem Eintritt eine Soundperformance des donaufestivals zu erleben.

Um 13:30 spielt der in Wien stationierte Musiker Dino Spiluttini bei der Galerie Stadtpark (Kooperationspartner des donaufestival) aus seinem neuen Album „To Be a Beast“. Alle Neugierigen sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizuschauen!

In der Galerie Stadtpark ist während des Festivals 15:00-21:00 die Filmarbeit von Deborah Stratman „Hacked Circuit“ zu sehen. Termin: 6. Mai 2017 13:30 Uhr Rückseite Galerie Stadtpark