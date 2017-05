Fußball-Doppel in Krems am 19. Mai 2017

KREMS. Am 19. Mai 2017 kommt es um 17.30 Uhr zu einem Vorspiel der besonderen Art zum vorentscheidenden Meisterschaftsspiel und heißem Bezirksderby Kremser SC gegen Haitzendorf.Die österreichischen Fußball-Legenden der 1990er Jahre spielen gegen die Kremser Oldies. Ivo Vastic, Didi Kühbauer, Peter Schöttel, Edi Glieder, Peter Pacult – das sind nur einige der klingenden Namen ehemaliger Nationalspieler, die für Österreich in den 1990er Jahren bei zwei Weltmeisterschaften dabei waren.

Präsident des Teams Copa Pele Austria ist niemand geringerer als Herbert „Schneckerl“ Prohaska.Und sie treten an gegen die Kremser Legenden mit Thomas Janeschitz, Dejan Stankovic, Erwin Höld, Franz Blizenec u.v.m. Moderiert wird das Legendenspiel von ORF-Reporter Rainer Pariasek.Im Hauptspiel des Abends geht es dann für die Kampfmannschaft um die Vorentscheidung in der Meisterschaft der NÖ Landesliga. Mit dem SV Haitzendorf bekommen es die Kremser mit einer Mannschaft zu tun, die in der heurigen Meisterschaft schon einige Top-Teams auf ihrer Abschussliste hat.Das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: zwischen den beiden Spielen kommt es zu einem Show-Auftritt der Sportakrobatik Krems.