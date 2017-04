Glücksdrachen zwischen Himmel und Erde

KREMS. Kre:ART lädt zum Drachenbau Workshop am 7.05.2017, 9.30-16:30 Uhr. In diesem Kurs für Erwachsene und Kinder werden flugfähige, professionalle und künstlerische Glücksdrachen mit einer Länge von über 2 Metern gebaut und dann auch gleich getestet. Die Materialien sind verschiedene Papiere, wie China-, Seiden- und Glitzerpapier. Verstärkt und befestigt wird mit Bambusstäbchen, Waage- , Spannschnur und natürlich kommt eine Flugleine dazu. Ist alles montiert und der Drache getrimmt, wird er auf seine Flugtauglichkeit hin getestet. Für Anfänger – Erwachsene und Kinder in Begleitung.

Lektorin: Anna RubinStudium der Fächer Textil und Malerei für das Lehramt an der Akademie der Bildenden Künste. Kunsterzieherpreis der Akademie der Bildenden Künste, Wien. Einladungen zu internationalen Drachenfestivals in Japan, Canada, Frankreich, Italien und den USA sowie Jurorentätigkeit bei Kunstdrachenwettbewerben.Teilnahmegebühr: € 100,00 (Erwachsener + Kind ab 6 Jahre)Materialkosten: € 15,00www.reggio-paedagogik.at/kreart-drachenbau.html