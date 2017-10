„Krems wandert“ am 21. Oktober / Freier Eintritt ins museumkrems

09.10.2017, 11:49 Uhr

Themenführungen und Offene Häuser

Waren Sie schon einmal im Schloss Hollenburg? Waren Sie schon einmal bei einer Kräuterwanderung dabei oder haben Sie einen Laternenrundgang durch das mittelalterliche Krems mitgemacht? Lassen Sie sich vom Senftuberl Klara alles Wissenswerte rund um den Kremser Senf erklären oder gehen Sie mit dem Nachtwächter durch die abendliche Steiner Altstadt! Am Samstag, 21. Oktober, ist alles möglich, wenn das Kremser Tourismusbüro wieder das Motto „Krems wandert“ ausgibt.Neben verschiedenen Themenwanderungen an besonders historische und romantische Plätze bieten sich den Besuchern genussvolle Einblicke beim „Open house“ in traditionsreichen Betrieben, kostenlose Führungen in Karikaturmuseum und Kunsthalle Krems und Einblicke in die Destillerie Bailoni und den Weinhof Aufreiter.· Kräuterwanderung (10-11.30 Uhr): Kremser Kreuzberg· Führung mit dem Senftuberl (10.30 Uhr-11 Uhr): Die Senftube Klara erzählt vieles zum Kremser Senf· Hiata-Weinwanderung (14-16 Uhr): geführte Wanderung durch Kellergassen und Weingärten. Dazu gibt es ein gutes Glas Wein.· Schloss Hollenburg (15 und 16 Uhr): exklusive Einblicke in das Schloss Hollenburg· Nachtwächterführung Stein (19-20.30 Uhr)· Mit Gozzo durch die „urbs“ (19-20.30 Uhr): Laternenrundgang durch die mittelalterlichen Stadtteile mit dem Stadtrichter Gozzo. Treffpunkt: Piaristenturm, Piaristengasse 1· museumkrems: freier Eintritt (11 bis 18 Uhr)· Kunsthalle Krems (14 Uhr): kostenlose Führung durch die Schau „Abstract Painting Now!“· Karikaturmuseum Krems (15 Uhr): kostenlose Führung durch die neue Deix-Ausstellung und die Schau „Verleiht Flüüügel“· Destillerie Bailoni (10-12 und 13-17 Uhr): Verkostung hauseigener Produkte, Steiner Landstr. 102· Weinhof Aufreiter (16-18 Uhr): Genuss-Hofladen in Angern, Kurzfilm „Wachauer Marille“ im KellerkinoJede Führung kostet 4 Euro (Erwachsene) bzw. 2 Euro (Kinder). Da die Teilnehmerzahl bei sämtlichen Angeboten beschränkt ist, ist eine möglichst rasche Anmeldung notwendig:Tel. 02732/82676, willkommen@krems-tourismus.at. Nähere Details: www.krems.info