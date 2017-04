Radwandertag in Gföhl

GFÖHL. Der Gföhler Radwandertag findet am 25. Mai 2017 (Ersatztermin: 5. Juni 2017) statt. Start ist um 9 Uhr vorm Rathaus. Die Streckenlänge beträgt rund 20 Kilometer.Die Route führt vom Hauptplatz über die Zwettler Straße nach Jaidhof, beim Gasthaus Kargl links nach Eisengraben, weiter ins Eisengraberamt und zweigt dann links ab nach Neubau und Moritzreith zum Kontrollpunkt bzw. zur Labestation.

Von Moritzreith geht die Strecke weiter nach Reisling und Rastbach, dann entwederrechts abbiegend nach Reittern und über Garmanns oder geradeaus zum Begleitweg der B37 und zurück zum Ziel vor dem Rathaus in Gföhl.Alle Teilnehmer erhalten mit der am Start, am Kontrollpunkt und am Ziel gestempelten Teilnehmerkarte ein Präsent. Die Stadtgemeinde Gföhl lädt Sie herzlich zur Teilnahme am Radwandertag ein und freut sich über eine zahlreiche Beteiligung beim „G‘sunden Radln“.