Sexueller Missbrauch: weitere Opfer und Zeugen gesucht

04.05.2017, 09:06 Uhr

Bei den umfassenden Erhebungen von Bediensteten der Polizeiinspektion Krems an der Donau konnte ermittelt werden, dass der Beschuldigte in sozialen Medien vorwiegend Kontakt zu Frauen mit kleinen Töchtern sucht.Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wird um Veröffentlichung des angeschlossenen Lichtbildes zur Ausforschung eventueller weiterer Opfer und Zeugen ersucht.Eventuelle weitere Opfer und auch Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Krems an der Donau, unter Telefonnummer 059133-3440, in Verbindung zu setzen.