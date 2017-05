12.05.2017, 10:42 Uhr

Vor 100 Jahren: Stellengesuche und Angebote

Junger Kriegsinvalide: Unteroffizier (inneres Gebrechen) mit Volks-, Bürger- und einjährigem Abendkurs der Winer Handelsschule Allina, bittet um Posten. Geht gerne in die Provinz und hat Kaution. Zuschriften erbeten unter "Korporal 2448" an die Verwaltung der Kremser Zeitung.

Laborant nüchtern und fleißig, wird sofort aufgenommen, Adler Apotheke, Krems an der Donau

Lehr- und Praktikanten-Stelle gesucht. Suche für meinen 15-jährigen Sohn, der bereits eine einjährige Lehrzeit hinter sich hat, in einem guten Kaufmannshause Lehr- und Praktikantenstelle. Adresse in der Verwlatung der Kremser Zeitung.

Hausbesorger der auch in Gartenarbeiten bewandert ist, wird aufgenommen. Wo? Fragt die Verwaltung der Kremser Zeitung.

