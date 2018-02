Handballerinnen aus Leidenschaft - die GKL Waldviertel

03.02.2018, 17:55 Uhr

ist eine Spielgemeinschaft zwischen Moser Medical UHK Krems und USV Langenlois Handball (=emeinschaft -rems -angenlois).Im Jahr 2012 haben sich die Vereine aus Krems und Langenlois entschlossen diese Spielgemeinschaft zu gründen, um denin unserer Region besser zu etablieren bzw. bekannt zu machen. Vordringliches Ziel der Gemeinschaft ist, ein sportliches Umfeld zu schaffen, in dem sich die Sportlerinnen wohl fühlen und weiter entwickeln können.

In der Spielsaison 2017/2018 nehmen 6 Mannschaften an Bewerben teil.Die GKL stellt eine Mannschaft in der Frauen-Landesliga (FL) und im Jugendbereich sind sie in den Kategorien U16W, U13W, U11W, U10W und U9W vertreten.Selbst die Jüngsten können ab 4 Jahren in spielerischer Form den Umgang mit dem Ball erlernen.Das Matto der GKL Waldviertel - Frauenhandball Krems/LangenloisWeiter Infos findet man hier auf der Hompage der GKL Waldviertel Unsere sportliche Leitung gibt euch natürlich auch gerne Auskunft betreffend Jahrgänge, Trainingszeiten, Trainingsorte etc.sportliche Leitung weiblich: Harald Brückl, Mobil: 0680 30 60 873, Mail: brueckl.harald@gmx.atJugendkoordinator Krems: Christopher Hummel, Mobil: 0650 69 69 100, Mail: christopher.hummel@gmx.at