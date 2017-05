In Krems werden wieder die Klingen gekreuzt

06.05.2017, 14:15 Uhr

Krems ist zum dritten Mal Austragungsort der Staatsmeisterschaften im Fechten. Von 25. bis 28. Mai werden in der Sporthalle erneut die Klingen im Kampf um Medaillen gekreuzt. Auch für die Stadt als Wirtschaftsstandort ein wichtiger Impuls.

„Bring your family“, so die Botschaft von Organisator Josef Poscharnig für das attraktive Turnier. An insgesamt vier Tagen gibt es Gelegenheit, den bis zu 350 besten österreichischen Fechtsportlern beim Einzel- und 43 Teams beim Mannschaftsbewerb ‚auf die Klingen‘ zu sehen. Ausgefochten werden die Staatsmeistertitel für Florett, Degen und Säbel. Eine für Eltern und Kinder gleichermaßen tolle Möglichkeit, diese in Österreich - im internationalen Vergleich - noch wenig beachtete Sportart besser kennen zulernen.

Kostenloser Eintritt

Die Fechtunion Krems wurde vom Österreichischen Fechtverband mit der Ausrichtung der Bewerbe beauftragt und 'Turnier-Haudegen’ Josef Poscharnig, das Aushängeschild des Kremser Fechtsports, mit der Projektleitung betraut.„Wenn wir heuer zum dritten Mal Österreichs beste Fecht-Sportler begrüßen dürfen, ist das eine Auszeichnung für die Sportstadt Krems und das Engagement bzw. die Kompetenz der Fechtunion Krems als veranstaltender Verein“, betonte Bürgermeister Dr. Reinhard Resch. „Ein Event, der als wichtiger, zusätzlicher Impuls für Tourismus und Handel zu sehen ist.“Sportstadtrat Kisling freut sich auf sportlich-spannende Turniertage: „Fechten hat in Krems eine lange Tradition. Unser Trumpf ist Johannes Poscharnig, der als amtierender Staatsmeister in seine zweite Titelverteidigung geht. Ein wichtiges Signal an die Kremser ist der kostenlose Eintritt in die Sporthalle für alle Besucher. Ich wünsche mir, dass viele sportinteressierte Kremser die Bewerbe vor Ort verfolgen“, lädt er das heimische Publikum ein, in die Sporthalle zu kommen und die SportlerInnen anzufeuern.Die notwendige Infrastruktur ist in der Sport- und Fechthalle für einen Bewerb dieser Dimension gegeben. „Es wird auf 14 Bahnen gleichzeitig gefochten, sodass ein reibungsloser Verlauf gewährleistet ist“, erklärt Poscharnig. „Anzeigegeräte, Fechtbahnen und die gesamte Infrastruktur entsprechen internationalen Standards“. Auch er wünscht sich, dass viele Kremser - auch Kinder - kommen, um die Kämpfe hautnah mit zu verfolgen. Für jene, die es nicht schaffen, gibt es noch die Möglichkeit, via Live-Streaming von zuhause aus dabei zu sein. Die Staatsmeisterschaften werden unterstützt von Sportland Niederösterreich, Stadt Krems, Österreichischer Fechtverband , NÖ Landesfechtverband , Firma Allstar/Uhlmann.