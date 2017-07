Österreichische Meisterschaften Triathlon Olympische Distanz

16.07.2017, 22:48 Uhr

Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Margot Pfeiffers Leistung auf dem Rad wurde mit dem Zweiten Platz in der W 40 belohnt.

Auftakt in Wallsee war der Funtriathlon Gaudiman, gefolgt vom Sprintbewerb Supaman über 750m Schwimmen/ 20 km Rad/ 5 km Laufen, für alle, denen kurz und knackig liegt. Zunächst erfolgte der Start der "Jungen", gefolgt von den Agegroupern und Staffeln. Die Tri Team Krems Triathleten lieferten eine starke Leistung, denn Barbara Kiener ( W 35) fehlten nur 11 sec im Sprintbewerb auf den Ersten Platz und sie durfte sich über Silber freuen, ähnlich erging es Christian Schiebl, der in der M 50 nur 10 sec am Podest vorbeischrammte. Jan Schiebl, der bei der männlichen Jugend startete, konnte den Sieg für sich verbuchen und Elke Schiebl wurde Zweite in der W 50. Andy Schwarz komplettierte das tolle Ergebnis als 12. in der M 40.Während der Samstagbewerb bei strömenden Regen in der letzten Radrunde und Laufen bei bewölktem Himmel stattfand, war das Wetter beim Sonntagbewerb deutlich besser - die Triathleten brachten den Wallsee ab 11:00 - Start des legendären Mostiman - zum Brodeln. Wallsee war zugleich Austragungsort der Österreichischen Meisterschaften über die Olympische Distanz und Nö. Landesmeisterschaften. Bei den ÖMS wurde die starke Leistung von Schiebl mit Bronze belohnt und bei den Nö. Landesmeisterschaften bedeutete dies den Vizemeistertitel. Gemeinsam mit Christian Schiebl, der Dritter der Double Wertung wurde, stand sie als Zweite in die Double Wertung auf dem Podest - für Leute, die sich nicht mit einem Tag Triathlon zufrieden geben.