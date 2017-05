Zum Brauhaus gesellt sich eine Weinbar: Leopold

09.05.2017, 11:33 Uhr

In der Weinhauptstadt Krems wurde am 6. Mai 2017 das Leopold eröffnet. Die architektonisch wunderbar gestaltete Weinbar mit Blick Richtung Stadtpark lockte schon am ersten Tage viele Gäste an.

Fünf Weinbaugebiete

Der nach Westen ausgerichtete Wintergarten bietet ein helles, freundliches Ambiente im neu eröffneten Leopold. Das nach dem Landesheiligen benannte Lokal ist zugleich Weinbar, Vinothek und Shop. Letzterer bietet regionale Produkte von Gewürzen bis Chutneys, von Saucen bis zu Ölen.In der Vinothek ist das Sortiment anfänglich auf die an Krems angrenzenden Weinbauregionen konzentriert. Das Kremstal, die Wachau, das Kamptal, das Traisental und der Wagram finden sich selbstverständlich auch auf der Weinkarte, die mit deutlich mehr als 300 verschiedenen Weinen punktet. Besonderheiten aus dem Burgenland, aus Italien, Frankreich und Deutschland komplettieren das regionale Angebot.

Ein Herzensprojekt

Otmar Seidl ist sichtlich stolz auf sein Herzensprojekt, das unmittelbar neben dem - ebenfalls neu eröffneten – Hofbräu am Steinertor situiert ist: „Ich denke, wir haben hier etwas geschaffen, das nicht nur für uns Kremser, sondern auch viele Touristen hohe Anziehungskraft besitzt. Das Depot, eine Weinlounge mit Humidor, kann auch gemietet werden. Das Team rund um Vinotheksleiter Norbert Unger wird sich um die Gäste bemühen.“