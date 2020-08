BEZIRK (sch). Das Tiroler Fußball Unterhaus von der Regionalliga bis zur 2. Klasse Ost. Guter Fanbesuch zum Fußball-Saisonstart nach der Corona-Zwangspause. Dazu Anpfiff vom 21. bis 23. August.



Regionalliga Tirol

Wörgl mit einem 2:4 Überraschungssieg in Imst nimmt den zweiten Tabellenrang ein. Kufstein, gemeinsam mit Reichenau und Wacker Innsbruck II, nach vier Spielrunden alle drei ohne Niederlage.

Hypo Tirol Liga

Söll und Kirchbichl starten mit jeweils zwei Niederlagen in die Saison.

Landesliga Ost

Idealer Saisonstart für Münster, zwei Siege. Thiersee ist nach dem Sieg im Bezirksderby über Schwoich mit vier Punkten in der Spur.

Gebietsliga Ost

Kramsach gewinnt nach dem Auftaktsieg der Vorwoche jetzt auch auswärts im Pillerseetal (1:3). Nur mehr das Kramsach-Team von Trainer Michael Geisler ist ohne Punkteverlust.

Bezirksliga Ost

Ried Kaltenbach (1.) und Breitenbach (2.) im Gleichschritt an der Spitze. Niederndorf überraschend auf Rang drei (4 Punkte) der Tabelle.

1. Klasse Ost

Starker Saisonstart von Ellmau und Bad Häring (je zwei Siege).

2. Klasse Ost

Die Bezirksteams stehen in der Tabelle alle im Mittelfeld.

Erl besiegt Kitzbühel II zu Hause mit 3:2.

Anpfiff: Wochenend-Termine Fußball TFV

BEZIRK (sch). Fußball-Termine am kommenden Wochenende (21. bis 23. August):

REGIONALLIGA TIROL:

FR, Wörgl - WSG Tirol (19:30). SA, Hall - Kufstein (17).

TIROL Liga:

FR, Kundl - Kematen (19:30). SA, Ebbs - Söll (17). SO, Union - Kirchbichl (11).

LANDESLIGA Ost:

FR, Kirchdorf - Kufstein II (19:30). SA, Walchsee - Angerberg (17); Schwoich - Buch (17); Bruckhäusl - Thiersee (17:30); Stumm - Münster (18).

GEBIETSLIGA Ost:

FR, Kramsach - Finkenberg (19). SA, Westendorf - Langkampfen (18); Oberlangkampfen - Weerberg (18); Kössen - Vomp (18:18).

BEZIRKSLIGA Ost:

FR, Brixlegg/R. - Ried/Kaltnb. (19); Zell/Ziller - Alpbach (20:30). SA, Niederndorf - Erl (15:30); Wörgl II - Breitenbach (17:30); Wildschönau - Aschau (18); Radfeld - Schwaz II (18:30).

1. KLASSE Ost:

FR, Ellmau - Going (20); Achensee - Thiersee II (20). SA, Mils II - Ebbs II (14:30); Bad Häring - Kirchbichl II (18).

2. KLASSE Ost:

FR, Waidring - Münster II (20). SA, Kundl II - Pillerseetal II (18); Schwoich II - Reith/Kitzb. (19:30). SO, Brixen II - Söll II (17).