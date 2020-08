TIROL (sch). Kundler Arbeitssieg zum Saisonauftakt über starke Ebbser. Dazu ein Fotobericht über dieses Auftaktspiel in der Hypo Tirol Liga. Neustart nach der Zwangspause der und der letztjährigen Meisterschaftsanullierung. Tiroler Fußballmeisterschaft 2020/21 darf als geglückt bezeichnet werden. Freitagergebnisse: Natters - Kematen 6:4 (2:2); Kundl - Ebbs 2:1 (0:1); Zams - Volders 3:2 (0:0).

Zum Spiel in Kundl

SC Pfeifer Kundl (blau) vs. SK Blitzschutz Pfister Ebbs (grün).

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Der SC Pfeifer Kundl kam mit der Spielweise der Gäste aus der Unteren Schranne in der ersten Spielhälfte überhaupt nicht zurecht. Die Ebbser Lauf- und Kampffreude gemischt mit einem Pressing am Mittelkreis behagte den Hausherren nicht. Die Folge: ein Torschuss der Heimelf in den ersten 45 Spielminuten. Die Chancen der Gäste aus Ebbs hielten sich zwar auch in Grenzen, doch die 0:1 Halbzeitführung durch einen Treffer der Walchsee Neuerwerbung Hakan Yücel (21.) war hoch verdient. Vor allem weil die Gästeelf von Trainer Markus Holzer einen sehr hohen Kraftaufwand an Spiel- und Lauffreude an den Tag legte. Kundl Trainer Roger Kühmaier musste zur Halbzeit bereits zwei verletzungsbedingte Auswechslungen durchführen, dürfte aber die richtigen Worte an sein Team in der Halbzeitpause gerichtet haben. Eine verändert auftretende Heimelf hielt in der zweiten Spielhälfte mit mehr Körpereinsatz, spielerischer Linie, aber vor allem kämpferischem Einsatz den Ebbsern entgegen und übernahmen zusehends das Kommando am Spielfeld. In einer Strafraumsituation verlor die Ebbser Abwehr kurz die Übersicht und Stefan Rangger schoss staubtrocken mit einem Flachschuss zum Kundler Ausgleich (51.) ein. Kurz vorher wurde ein Treffer von Hakan Yücel wegen Foulspiels des Ebbser Stürmers aberkannt. Mit dem Kundler Siegtreffer, abermals von Stefan Rangger (82.), vermieste dem SKE Betreuer- und Trainerstab endgültig den Saisonauftakt. Kundl Mittelfeldspieler Sandro Gschwentner sah drei Minuten vor Spielende nach einem überharten Einstieg gegen Fabian Haselsberger die gelb/rote Karte.

Fazit zum Spiel:

SC Pfeifer Kundl vs. SK Blitzschutz Pfister Ebbs - verletzungsbedingter zweiter Wechsel bei Kundl in der ersten Spielhälfte.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

SC Pfeifer Kundl (blau) vs. SK Blitzschutz Pfister Ebbs (grün) -SC Pfeifer Kundl (blau) vs. SK Blitzschutz Pfister Ebbs (grün) -

Ein Kundler Arbeitssieg vor 400 Zuschauern den man sich schlussendlich durch verletzungsbedingte Ausfälle und einem gerechtfertigten Ausschluss hart erkämpfte. Die gute Ebbser Vorstellung zum Saisonauftakt blieb unbelohnt.