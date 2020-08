Acht Fotos zum Bezirksliga Ost Spiel SV Niederndorfl vs. FC Aschau - 1:1 (0:0) -

Tore: Manuel Buchauer bzw. Mathias Leitner.

Niederndorf: weiß; Aschau: blau.

Zuschauer: 150; Rot: Florian Tiefenthaler (nach Spielende).

SR: Christoph Jäger (sehr gut)

Die Besten: Matthias Hausberger (Niederndorf), TM Markus Luxner und Torschütze Mathias Leitner (beide Aschau).

NIEDERNDORF (sch). Das Spiel, nicht auf hohem Niveau, hatte trotzdem seine Höhepunkte. Lange schien für Niederndorf das Tor wie vernagelt. Vor der Führung genauso, wie nach der Führung. Aschau blieb aber ebenfalls nicht ohne Möglichkeiten auf einen Treffer. Niederndorf scheiterte an allem was im Fußball möglich ist - am Unvermögen, glücklos, Rettung auf der Linie, am guten gegnerischen Torhüter und am Pfosten.

Serif Husic (Niederndorf) - scheiterte innerhalb von fünf Sekunden mit drei Torschüssen.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Der Höhepunkt zur Mitte der ersten Spielhälfte: die Direktabnahme von Serif Husic blockte der Zillertaler Andreas Garber auf der Linie ab, der Nachschuss von Husic krachte an den Pfosten und sein dritter Versuch innerhalb von fünf Sekunden Spielzeit landete in den Händen von Aschau Tormann Markus Luxner.

Und so blieb auf Grund der knappen SVN-Führung (49.) das Spiel, auch durch eine gute kämpferischen Leistung der Zillertaler, bis zum Spielende spannend. In der 89. Spielminute gelang dem stark spielenden Mathias Leitner, komplett alleinstehend im Strafraum, mit einem Flachschuss der vielumjubelte Ausgleichstreffer. Trotz des bevorstehenden Spielende hatten beide Mannschaften noch die Möglichkeit zum Siegtreffer.

Die Besten Spieler ihrer Mannschaften: Niederndorf Kapitän Matthias Hausberger und Aschau Offensivkraft Mathis Leitner.

Foto: Schwaighofer

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

Rote Karte nach Spielschluss

Für SR Christoph Jäger war der Arbeitseinsatz nach dem Schlusspfiff noch nicht beendet. Noch am Spielfeld verhängte er für Florian Tiefenthaler, wegen einer Tätlichkeit gegen den Zillertaler Torschützen des Ausgleichstreffers, die rote Karte.

Fazit des Spieles:

Beiden Mannschaften steht eine schwere Saison bevor und die Blickrichtung in der Tabelle gilt wohl eher dem hinteren Bereich. Das war sicher beiden Mannschaften vor dem Beginn der Saison auch schon klar. Disziplin und Durchhaltevermögen werden dabei für Niederndorf, wie auch Aschau eine große Rolle spielen.