Bereits zum vierten Mal wird am 13.Mai in Brixlegg der Bezirkskuppelcup ausgetragen. Im Gerätehaus treten die besten Gruppen Tirols an und kämpfen bis zum Befehl „Angesaugt“. Der Parallelkuppelbewerb wird in den Klassen Bronze und Silber im Grunddurchgang und anschließend im KO-Modus ausgetragen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!