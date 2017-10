1. Konzert im Bläserherbst der Stadt Kufstein: Trombone Unit Hannover

Sound Explosion: fantastisch – experimentell – verrückt

Die Trombone Unit Hannover hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Posaune in ihrer ganzen musikalischen Vielfalt zu präsentieren und einen neuen Blick auf die Schönheit ihres Klanges zu eröffnen. Die meisten Mitglieder des Oktetts spielen als Solisten in deutschen Spitzenorchestern. Das Publikum wird mit der Olympia Fanfare von John Williams fulminant und feierlich begrüßt, gefolgt von Bruckners wunderschönen Motetten, die eher zur klassischen Posaunenmusik zählen und ruhiger gehalten sind. Danach drei schwedische Songs, arrangiert vom Ensemblemitglied Lars Karlin, von denen direkt zum „Rock’n Roll“ der Renaissance mit Tylman Susatos Tänzen übergeleitet wird, die das Publikum in die Pause entlassen.Nach der Pause Schnyders Werk „Olympia“ extra für das Posaunenoktett geschrieben – mit einem Anklang an World-Jazz-Groove-Musik und viel Power; gefolgt von „Bolos“ von Folke Rabe, einem faszinierenden, experimentellen Stück. Das Ensemble wird sich hier zu viert um die Zuhörer verteilen, um die Theatralik gegen Ende des Stückes direkter erlebbar zu machen. Zum Abschluss „Osteoblast“ von Bourgeois mit seiner verrückten und ausflippenden Art und Spielfreude.

Ensemble: Frederic Belli / Mateusz Dwulecki / Karol Gajda / Lars Karlin / Angelos Kritikos /Tobias Schiessler / Mikael Welin Vessberg / Mateusz Sczendzina / Michael ZühlKarten im Stadtamt Kufstein, TVB KufsteinerlandEur 16,–, ermäßigt Eur 9,- • www.kufstein.atWANN: So. 29. Oktober 2017 • 19.30 Uhr • Kultur Quartier Kufstein