Acht "Goldhochzeiter"-Paare feierten in Wörgl

09.10.2017, 14:43 Uhr

Ihr 50-jähriges Ehejubiläum feierten Amalia und Stefan Sappl, Karin und Nikolaus Haidegger, Maria und Paul Lukasser, Dagmar und Gustav Schwarzmann, Maria und Manfred Eder, Johanna und Othmar Eisner, Gisela und Christian Schipflinger sowie Maria und Alois Widauer.

Haberl und Wiechenthaler hoben in ihren Ansprachen den starken Zusammenhalt der Ehepartner "in guten wie in schlechten Zeiten" hervor und unterstrichen den Stellenwert der Familie in der Gesellschaft. Nachdem der Bezirkshauptmann-Stv. die Jubelgabe des Landes Tirol an die Paare überreicht hatte, klang das behagliche Zusammensein bei einem gemeinsamen Mittagessen aus.