Kaisergebirge lockt mit Gratis-Touren in die Natur

05.05.2017, 16:00 Uhr

Das Kufsteinerland startet mit dem Projekt "Naturerlebnis Kaisergebirge" heuer 17 verschiedene Themenwanderungen.

KUFSTEIN (bfl). Nach dem erfolgreichen Start des generalsanierten Kaiserliftes im Mai 2015 konnte der Lift im Jahr 2016 164.000 Fahrten und 55.000 Gäste verzeichnen. In der neuen Saison erwartet Besucher ein besonderes Angebot: Elf Guides führen von 1. Mai bis 31. Oktober in kostenlosen Themenwanderungen durch das Kaisergebirge. Egal ob Tourist oder Einheimischer, anmelden kann sich jeder.Bereits 2016 wurden 16 Touren geführt – ein Angebot, das von rund 120 Wanderern angenommen wurde. Diese Zahl wolle man heuer aber noch toppen, meint Markus Atzl, Geschäftsführer der Stadtwerke Kufstein. Die Führungen sind kostenlos und es muss nur die Fahrt mit dem Kaiserlift bezahlt werden.Die verschiedenen Themenwanderungen werden einerseits als Familienwanderungen an Wochenenden oder Feiertagen angeboten. Andererseits kann man das Angebot aber auch bei den Morgenwanderungen nutzen: An jedem 6. des Monats startet der Kaiserlift schon um 6:00 Uhr früh. An der Bergstation können Interessierte dann entweder eine Themenwanderung mit Frühstück unternehmen oder eine Stunde Gratis Yoga am Berg mitmachen. Bei Regen wird die "Morgenwanderung" auf den 9. des Monats verschoben.Egal ob Familien- oder Morgenwanderung, die Themen sind dabei weit gefächtert und reichen von Gestein, Jagd und Wasser bis zu Insekten und Ökologie, wie Gabi Markl vom TVB und Verein Natopia erklärt. Wer wollte nicht schon einmal beim Wandern Qi Gong praktizieren oder beim Geocaching mit Koordinaten nach versteckten Schätzen suchen? Mit dem neuen Angebot ist das im Kaisergebirge nun möglich. Tourenführer sind Experten des Vereins Natopia, der Jägerschaft, von der Universität Innsbruck, den Österreichischen Bundesforsten und dem Tourismusverband. Anmeldungen sind bis zwei Tage vor der Führung möglich, der Treffpunkt ist neben der Talstation des Kaiserlifts.



Anmeldungen beim Tourismusverband Kufsteinerland unter Tel. 05372/62207 sind bis zwei Tage vor der Führung möglich, der Treffpunkt für die Themenwanderungen ist neben der Talstation des Kaiserlifts.

Mehr Infos unter: naturerlebnis-kaisergebirge.at/

Die Fahrt mit dem Kaiserlift präsentiert sich als ein ganzheitliches Erlebnis das bereits vor der Auffahrt zur Mittel- bzw. Bergstation beginnt. Willkommens- und Orientierungstafeln überbrücken die Warte- und Stehzeit mit Filmen und Hinweisen zu Naturschutzregeln. Dabei geht man auch auf die Kinder ein, denen die Flora und Fauna schon in der Talstation näher gebracht wird.Während der Fahrt führen auf den Liftstützen angebrachte Tafeln mit Bergregeln und den "zehn Geboten" den Besucher mit einem Augenzwinkern in die Welt des Kaisergebirges ein. Im Fordergrund steht beim Naturerlebnis also auch immer eine "Bewusstseinsbildung". Auch in der Naturerlebnis–Broschüre wird der Wanderer darauf hingewiesen, wie er sich auf dem Berg verhalten soll und dass er die gekennzeichneten Wege nicht verlassen darf. "Uns ist es wichtig, dass das Naturschutzgebiet erschlossen und genossen wird, aber auch den kommenden Generationen weitergegeben wird so wie wir es vorfinden", sagt Schutzgebietsbetreuerin Nicole Schreyer.Als besondere Highlights winken auch die Almapotheke beim Alpengasthof Aschenbrenner, die 2016 Ende der Saison installiert wurde, und der Geologielehrpfad, der an der Bergstation startet und um das Brentenjoch führt. Das Theater am Berg, das letztes Jahr mit dem Stadttheater Kufstein gestartet wurde, findet auch heuer wieder statt. "Munde" von Felix Mitterer wird von 16. Juni bis 16. Juli an zehn Terminen auf 1.270 Meter Höhe hinter dem Weinbergerhaus aufgeführt.Auch das Hochmoor "Schwemm" bei Walchsee wartet mit Moorführungen beim Naturschutzgebiet auf. Dank eines Interreg Projektes das von 2009 bis 2013 lief, schmückt nun ein 16 Meter hoher Moorturm mit einem Pavillion das Gebiet. Dieser dient auch gleichzeitig als Treffpunkt für Führungen. Von Mitte Juni bis Mitte Oktober können Interessierte die "Schwemm" in gratis Führungen näher kennenlernen. So kann man die Geheimnisse des Moors mit Mikroskop und Fernglas auskundschaften oder an einer Amphibienwanderung teilnehmen. Es gibt auch einen Rundweg um die "Schwemm" an dem heuer mehrere Stationen den Lebensraum "Hochmoor" vermitteln sollen. Das Gebiet ist Teil von Natura 2000, einem europäischen Verbund von Schutzgebieten, und zeichnet sich durch eine reiche Flora und Fauna aus. So wurden nicht weniger als 33 Libellenarten in der "Schwemm" festgestellt."Naturerlebnis Kaisergebirge" ist ein Leader-Projekt und ist somit Teil einer seit 1991 bestehenden Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union, in der Strategien zur Entwicklung ländlicher Regionen gefördert werden. Leader steht als Abkürzung für das französische "Liason entre Actions de Développement de l'Economie Rurale", das auf Deutsch die "Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft" bedeutet.