Projekt steht: Startschuss für umweltgerechte Umgestaltung der B 178 in Scheffau gefallen

27.04.2017, 16:00 Uhr

Nach Verbauung Trattenbach Straßenbaubeginn voraussichtlich 2019/2020.

SCHEFFAU (red). Seitdem die neue Gemeindeführung im Amt ist, hat die umweltgerechte Umgestaltung der B 178 Loferer Straße in Scheffau Fahrt aufgenommen. Bei einer Besprechung im Landhaus wurde nun ein Durchbruch erzielt und die Variante mit einer 450 Meter langen Unterflurtrasse fixiert. „Der Startschuss für die Detailplanung ist damit gefallen. Wir rechnen mit einem Baubeginn Ende 2019, Anfang 2020“, freuen sich Straßenbaureferent LHStv Josef Geisler und der Scheffauer Bürgermeister Christian Tschugg über die rasche Einigung.Nachdem sich der Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung einstimmig für die Variante mit einer 450 Meter langen Unterflurtrasse von der Haupteinfahrt der Bergbahnen Scheffau bis zur Einfahrt Oberau ohne Kreisverkehr ausgesprochen hatte, gab auch das Land grünes Licht. „Steht die Gemeinde hinter einem finanzierbaren Projekt, steht auch das Land für eine rasche Realisierung zur Verfügung“, erklärt LHStv Geisler.Die B 178 wird auf einer Gesamtlänge von einem Kilometer auf Höhe der Talstation 4er Gondel bis zum Bereich Niederachen umgestaltet. Die für die derzeit belastete Bevölkerung, die Einbindung von Siedlungsgebieten und für die Bergbahnen optimale Variante, die alle Verkehrsteilsnehmer berücksichtigt, verursacht allerdings Mehrkosten. Für einen Teil davon wird man vor Ort aufkommen.

„Wir haben das Projekt in der Gemeinde fraktionsübergreifend und zielorientiert vorangetrieben und haben jetzt eine Lösung, die unseren Bedürfnissen entspricht und den Kostenrahmen trotzdem nicht sprengt“, bedankt sich Bgm Tschugg bei allen Beteiligten. Noch vor dem Sommer wird das Straßenbauprojekt in einer Informationsveranstaltung öffentlich vorgestellt. Neben der Unterflurtrasse werden Lärmschutzmaßnahmen errichtet, Gehsteige und die Brücke über die Weißache neu gebaut, Busbuchten adaptiert und alle Ortsteile sowie die Bergbahnen angeschlossen.Immer klar war, dass die umweltgerechte Umgestaltung der B 178 in Scheffau mit einigen Herausforderungen verbunden ist. Dazu gehört vor allem auch der Trattenbach. Das Schutzprojekt der Wildbach- und Lawinenverbauung für den Trattenbach liegt bereits bei der Behörde zur Genehmigung. Baubeginn für die erste Baustufe im Oberlauf soll 2018 sein. Die zweite Baustufe im Unterlauf wird bereits auf das Straßenbauprojekt abgestimmt. Die Zeit bis zur Fertigstellung der Wildbachverbauung wird vom Straßenbau für die Detailplanung und die Abwicklung der notwendigen Behördenverfahren genutzt.



Fact Box



Ausbaulänge rund 1 Kilometer

Länge Unterflurtrasse rund 450 Meter

Ausbauquerschnitt L 8 Meter

Neubau der Brücke über die Weißache für Ortsteil Oberau

Lärmschutzmaßnahmen 400 Laufmeter

Gehsteig 500 Laufmeter

Vollanschluss Knoten B 178 Loferer Straße/L 2017 Hintersteinersee Straße

Anschluss aller Ortsteile und der Bergbahnen Scheffau

Adaptierung Busbuchten