Fünf Derbykracher bis zur Finalteilnahme

04.02.2018, 00:49 Uhr

Der Meister und der Vizemeister von 2017 duellieren sich in der Eishockey Eliteliga im Halbfinale.

Es geht für Kufstein, wie für Kundl um die Eliteliga Finalteilnahme 2018. Dabei kann es bis zur Entscheidung sogar bis zu fünf Spiele geben. Der EHC Kundl beginnt am Dienstag, dem 06. Februar um 19:30 Uhr zu Hause die „Best of five Serie“ des Halbfinales. Eines ist jetzt schon sicher. Einen Kufsteiner Bezirksvertreter wird es im Finale 2018 auch heuer geben. Doch einer wird seine Titelhoffnungen nach spätestens fünf Spielen begraben müssen. Am Freitag (09. Februar, 19:30Uhr) steht bereits die zweite Begegnung zwischen Kufstein und Kundl auf dem Spielplan.Die zweite Halbfinalbegegnung lautet VfB Hohenems vs. SV Silz (Bulls).Für die Spiele in Kufstein wurde ein Kartenvorverkauf eingerichtet: Eintrittskarten gibt es wie immer beim Basislager, im Eisarena Büfett sowie beim Obmann Gerhard Willhelm und Kassier Rüdiger Simmer.