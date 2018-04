Sprinttriathlon Kufstein inklusive Tiroler Meisterschaften Sprintdistanz

28.04.2018, 20:41 Uhr

Der Sprinttriathlon in Kufstein ist leider schon wieder Geschichte. Kaiserwetter, Teilnehmerrekord und zahlreiche Spitzenleistungen wurden an diesem Tag erbracht. Gesamtsieger dieses Spektakles war mit Abstand Tjebbe Kaindl. Mit Sabrina Exenberger schaffte es eine weitere Triathletin des Wave Tri Team TS Wörgl auf das Podest – 3. Platz in der Gesamtwertung. Daniel Marx belegte den 3. Platz in der AK 30, Greider Wolfgang belegte in der AK 45 den 2. Platz, Sanne Kaindl erreichte den 3. Platz in der Junioren-Klasse, Sabrina Exenberger und Kaindl Jebbe konnten ihre Altersklassen gewinnen.

Im Zuge des Sprinttriathlons wurden die Tiroler Meisterschaften über die Sprintdistanz ausgetragen. Das Wave Tri Team TS Wörgl auf Medaillenjagd. Tiroler Meister wurde Kaindl Jebbe, Tiroler Vizemeisterin Sabrina Exenberger. 1. Platz Kaindl Tjebbe (Junioren), 2. Platz Sanne Kaindl (Junioren), 1. Platz Sabrina Exenberger (AK 24), 2. Platz Daniel Marx (AK 30) und 2. Platz Wolfgang Greiderer (AK 45). Das Wave Tri Team TS Wörgl erzielte den Tiroler Vizemeistertitel in der Teamwertung.