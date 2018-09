KOMMENTAR: Spitäler mit Strukturen aus den 70er Jahren…

18.09.2018, 11:57 Uhr

Gut, sehen wir positiv in die Zukunft. LR Doskozil hat nun ein Expertenteam beauftragt, spätestens in einem Jahr ein Strukturkonzept vorzulegen.Die Vorgaben sind herausfordernd: keine Spitalsschließungen, kein Mitarbeiterabbau und ein medizinisches Leistungsangebot mit „bestmöglicher“ Qualität.Die Experten sind zuversichtlich. Univ.-Prof. Pieber, der bereits Erfahrungen von der Spitalsreform in der Steiermark mitbringt, warnt aber auch: „Dieses Projekt wird für Unruhe sorgen.“