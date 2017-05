03.05.2017, 15:36 Uhr

SPÖ-Klubobmann Hergovich vermisst „neue Sachargumente“

„Scheinheilige Allianz“

EISENSTADT. „Die ÖVP missbraucht den Landtag für inhaltsleere Inszenierungen – und die Kleinstfraktionen lassen sich vor den schwarzen Karren spannen“, sagt SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich zur – von der Opposition beantragten – KRAGES-Sonderlandtagssitzung Die SPÖ sehe dem Sonderlandtag gelassen entgegen und werde diese Sondersitzung dazu nutzen, um „sich von der scheinheiligen Allianz abzugrenzen und aufzuzeigen, was das Land für eine hochwertige Gesundheitsversorgung der Bevölkerung tut“, so Hergovich, der weiters von „parteipolitischen Spielchen“ der Opposition spricht. „Neue Sachargumente hat die Opposition wieder nicht vorgelegt“, so der Klubobmann.