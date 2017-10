Gletscher schmilzt: "Knackpunkt am Dachstein kommt 2025 bis 2030"

07.10.2017, 12:08 Uhr

Intakter Gletscher schützt vor Hochwasser und hilft bei Stromerzeugung

Nachdem heuer die großen Schneemengen erst relativ spät kamen – Ende April und Anfang Mai – schmolzen diese auch relativ schnell wieder ab. "Trotz einer Schneelage von bis zu sieben Metern am 12. Mai waren die Gletscher bis Anfang Juli zur Hälfte schneefrei und somit der ungebremsten Eisabschmelzung ausgesetzt", so der Experte. Diese Momentaufnahme aus dem Vorjahres-Winter spiegelt den langjährigen Trend wieder. Seit Jahrzehnten werden die Gletscherflächen am Dachstein konstant weniger. Reingruber rechnet, dass sich der Dachstein in seiner derzeitigen Form noch etwa zehn bis 15 Jahre halten kann. "Der Knackpunkt für den Gletscher wird zwischen 2025 und 2030 kommen", so der Meteorologe.Vor Ort reagiert man bereits mit kleinräumigen Gletscherabdeckungen. So werden Liftstützen und touristische Infrastruktur, wie etwa der Eispalast, mit einer Plane abgedeckt, um weiteres Abschmelzen zu verhindern. Darüber hinaus wird es heuer erstmals keinen Snowbord-Park auf den Dachstein geben, informieren die Planai-Bergbahnen auf ihrer Homepage. Grund sei eben das starke Abschmelzen des Gletschers.Der starke Rückgang des ewigen Eises wirkt sich auch anderweitig aus: So sind Dachstein-Gletscher und Gosausee, der einen Großteil des Schmelzwassers aufnimmt, gewaltige Rückhaltebecken für Feuchtigkeit. Da Starkregenereignisse auf über 2.500 Metern Seehöhe in Form von Neuschnee niedergehen "entspannt" der Dachstein so auf natürliche Art Hochwassersituationen – und hilft den Stromerzeugern.Denn entlang der Traun verarbeitet die Energie AG das "Dachstein-Wasser" in ihren 16 Speicher- und Laufkraftwerken in elektrischen Strom. Die Traunkraftwerke erzeugen 700 Gigawattstunden Strom – damit versorgt das oberösterreichische Energieunternehmen jährlich 200.000 Haushalte/600.000 Einwohner.Die Stromerzeuger der Energie AG sind bei ihrer Arbeit allerdings auf eine gleichmäßige Wassernutzung angewiesen. Soll heißen: Gibt es zu schnell zu viel Niederschlag – wie etwa bei Hochwassern – können diese Mengen nicht verarbeitet werden. Gibt es zu wenig Niederschlag, wird weniger Energie erzeugt. "Der Dachstein funktioniert für die Stromerzeugung aus Wasserkraft wie ein natürlicher Speichersee, der die Wasserführung der Traun mitbeeinflusst", sagt Energie AG-Generaldirektor Werner Steinecker.Im Umkehrschluss heißt das somit: Nachdem der Klimawandel die Schneefallgrenze erhöht, der Gletscher schmilzt und der Dachstein an natürlicher "Rückhaltefunktion" einbüßt, werden sich Starkregenereignisse im Salzkammergut in Zukunft intensiver auswirken.